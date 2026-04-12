E diel, 12 Prill, 2026
OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren (OVL e UÇK-së) ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Lubizhd të Hasit, në nderim të të rënëve për lirinë e Kosovës.

Në këtë aktivitet përkujtimor morën pjesë familjarë të dëshmorëve dhe martirëve, invalidë të luftës, veteranë si dhe qytetarë të Hasit, të cilët së bashku përkulën kokën para sakrificës së tyre, raporton PrizrenPress.

Kryetari i OVL-së së UÇK-së në Prizren, Isa Berisha, tha se pjesëmarrja e të pranishmëve dëshmon respektin e vazhdueshëm për të rënët për liri.

“Sot, me zemër të rënduar dhe me respekt të thellë, në praninë e familjarëve të dëshmorëve dhe martirëve, invalidëve, veteranëve dhe qytetarëve të Hasit, në fshatin Lubizhd të Hasit, bëmë homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve”, tha Berisha.

Ai shtoi se sakrifica e tyre mbetet themel i lirisë së Kosovës dhe duhet të ruhet si vlerë e përhershme.

“Në këtë vend të shenjtë kujtese, përkulemi para sakrificës së atyre që humbën jetën në mënyrë tragjike, dhe që me gjakun e tyre u bë themeli i lirisë që gëzojmë sot. Lavdi e përjetshme për të gjithë ata që ranë për lirinë e Kosovës!”, theksoi Berisha./PrizrenPress.com/

Marketing

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Selmanaj: Lugishta e Hasit, simbol i sakrificës dhe lirisë
Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale

  Policia e Kosovës, ka njoftuar se një fabrikë për prodhimin e stiroporit në Prizren, është përfshirë nga zjarri, ku si pasojë, janë shkaktuar dëme...
Asfaltohet segmenti rrugor prej 160 metrash në Gjonaj

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Komunën e Prizrenit ka filluar punimet për asfaltimin e një segmenti rrugor prej rreth 160 metrash në afërsi të...

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Deep Purple emocionojnë kryeministren japoneze me një vizitë të shkurtër

Dueti përloti të pranishmit: Besnik Qaka dhe vajza e tij performojnë me pianistin e njohur francez

Selmanaj: Lugishta e Hasit, simbol i sakrificës dhe lirisë

47 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.200 tiketa të shqiptuara

Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Në 37-vjetorin e rënies heroike, përkujtohet profesori Xhemajli Berisha në Prizren

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Malisheva në hall me mbeturinat

Liria në ndjekje të Superligës, vetëm tri pikë larg kreut

Kryeprokurori Kryeziu: Prizreni ka qenë një ndër rastet me keqpërdorimet më të mëdha me rezultatet zgjedhore

Dom Kelmend Spaqi varroset sot në Velezhë të Prizrenit

Foto nga djegia e kamionit në autostradën “Ibrahim Rugova”, Policia: Shoferi dhe një pasagjer pa lëndime, shkoi ekipi i urgjencës

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

