AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65 milionë euro.

“Sipas vlerësimeve të AKB-së, rreth 40% e këtyre mjeteve kanë ikur gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës, kryesisht në Shqipëri, Maqedoni të Veriut, Mal të Zi dhe Greqi, duke bërë që një pjesë e konsiderueshme e parasë publike të mos ndikojë në zhvillimin e ekonomisë vendore. AKB-ja vlerëson se këto mjete do të kishin dhënë efekt shumë më të madh nëse do të orientoheshin drejt mbështetjes së sektorit privat, rritjes së prodhimit vendor, subvencionimit të investimeve ose përkrahjes së bizneseve që krijojnë vende të reja pune”, ka shkruar AKB-ja në reagim.

Ata kanë thënë se trajtimi i pabarabartë mes sektorit publik dhe atij privat krijon disbalancë në treg dhe demonton konkurrencën e drejtë.

“Në një kohë sfidash ekonomike dhe rritjeje të çmimeve, institucionet duhet të fokusohen në politika që mbajnë kapitalin brenda vendit dhe gjenerojnë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik”, thuhet në reagim.

Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit
Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

The Guardian: Muriqi nga dhimbja me Kosovën te hero i Mallorcas ndaj Real Madridit

Sulmuesi i Kosovës, Vedat Muriqi, ka marrë vëmendje të madhe nga mediumi prestigjioz "The Guardian" pas paraqitjes së tij vendimtare me RCD Mallorca kundër...
Policia shqipton mbi dy mijë gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit

Policia e Kosovës ka shqiptuar 2014 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar disa aksidente...

Kryeziu: 94 raste të korrupsionit i kemi përfunduar gjatë vitit 2025

Sot nis Play-Off-i i Ligës së Parë me gjysmëfinale të zjarrta në Prizren

Zjarr në një fabrikë të stiroporit në Prizren/Një person merr trajtim mjekësor, shkaktohen dëme të mëdha materiale

Ramush Haradinaj në Has për ditëlindjen e Shejh Xhemajliut

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Totaj uron Ditën Ndërkombëtare të Romëve, thekson përkushtimin për integrim

Arrestohet një i dyshuar për vjedhje në Prizren, pranoi se ishte i përfshirë në së paku 5 raste

Deep Purple emocionojnë kryeministren japoneze me një vizitë të shkurtër

Xhiroja e fundit e Superligës: Beteja vendimtare për play-off dhe mbijetesë

Rahoveci hap konsultimet publike për ndryshimin e rregullores së taksave komunale

Ky është 19-vjeçari nga Rahoveci që vdiq tragjikisht në një aksident në Austri

Suhareka nderon Yllin me Simbol të Komunës

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

