17.6 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

By admin

Pas përballjeve të para, gara në “Play-off”-in e Ligës së Parë të Meshkujve vazhdon me ndeshjet e dyta gjysmëfinale, të cilat pritet të sjellin emocione dhe rivalitet të fortë.

Në duelin e parë, Istogu pret Proton Cable Prizreni, në një ndeshje ku prizrenasit synojnë ta mbyllin serinë dhe të sigurojnë finalen, pas fitores bindëse në takimin e parë me rezultat 108:77. Në anën tjetër, vendasit do të kërkojnë reagim për ta barazuar serinë.

Takimi zhvillohet sot në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 15:30, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë, në gjysmëfinalen tjetër, Drita përballet me New Basket, me gjilanasit që kanë epërsinë pas fitores në ndeshjen e parë me rezultat 103:87, falë një pjese të dytë të dominuar plotësisht.

Kjo sfidë zhvillohet sot në ISP nga ora 16:30./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne