Rexhbeçaj pranë kthimit te Wolfsburgu

Tashmë është më se e sigurt se mesfushori i Kosovës, Elvis Rexhbeçaj do të largohet nga skuadra e Augsburgut në fund të këtij sezoni kur edhe i skadon kontrata.

Në verë, Rexhbeçaj do të jetë lojtar i lirë dhe sipas mediumeve në Gjermani, ai pritet të transferohet apo të rikthehet te skuadra e Wolfsrbugut.

Madje, thuhet se Wolfsburgu është favorit për shërbimet e 28-vjeçarit dhe i prinë garës para Union Berlinit, Borussia Monchengladbachut e Werder Bremenit, skuadra gjithashtu të interesuara për Rexhbeçajn.

Rexhbeçaj ka një lidhje të veçantë me Wolfsburgun pasi e ka kaluar një dekadë, përpara se të shite5t te Augsburgu në vitin 2022 pas huazimeve që i kishte te Kolni e Bochumi.

Në fakt, Rexhbeçaj është i gatshëm të transferohet te Wolfsburgu edhe nëse kjo skuadër sezonin e ardhshëm do të garojë në kategorinë e dytë, pasi aktualisht po lufton për mbijetesë në Bundesligë.

Në 26 ndeshje të luajtura deri më tani në të gjitha garat, Rexhbeçaj ka shënuar dy gola në kampionat ku i ka regjistruar 25 paraqitje me fanellën e Augsburgut.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Në “Rrezet e Krushës” përkujtohen Dalip Behra dhe Bekim Gashi në 27-vjetorin e rënies
Next article
Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Më Shumë

Fokus

Një person në Prizren raporton se i është zhdukur gruaja, nuk u kthye më pasi shkoi në punë

Një person në Prizren ka raportuar në Polici se i është zhdukur gruaja. Sipas raportit 24 orësh të Policisë, ajo ka shkuar të shtunën në...
Lajme

OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren (OVL e UÇK-së) ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Lubizhd...

Latifi pret në takim ambasadoren e Finlandës, flasin për bashkëpunimin në bujqësi, edukim, arsim dhe turizm

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Kryetarja Emra: Gjykata e Prizrenit nuk ka pasur kapacitet për 109 të ndaluarit për keqpërdorim të votave

Vazhdon aksioni i pastrimit në katër fshatra të Malishevës

DKRSM-ja në Suharekë fton qytetarët të kontribuojnë për pasurimin e Muzeut të Edukimit

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Liria në ndjekje të Superligës, vetëm tri pikë larg kreut

Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

“Dita e Plisit” merr mbështetje – nismë për ruajtjen e traditës në Prizren

Liria kërkon vazhdimësinë, përballet me Trepçën në Hajvali

Përmbyllet konsultimi publik për Draft-Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun 2026–2030 në Dragash

Asnjë panel në fushë: Çfarë po ndodh me parkun diellor milionësh në Rahovec?

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

