17.6 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

Lajme

Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

By admin

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka përkujtuar dëshmorët dhe martirët e Lubizhdës së Hasit, duke vlerësuar sakrificën e tyre si pjesë të rëndësishme të historisë së luftës për liri.

Ai theksoi se Lubizhda, me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, ndau fatin e shumë vendbanimeve të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar.

“Me 41 martirë dhe 14 dëshmorë, Lubizhda ndau fatin me pjesën tjetër të Kosovës gjatë luftës së viteve 1998–1999, duke dëshmuar qëndresën dhe guximin e popullit shqiptar përballë regjimit kriminal të Serbisë”, tha Gola në postimin e tij, raporton PrizrenPress.

Sipas tij, këto sakrifica përbëjnë një dëshmi të pashlyeshme të çmimit të lirisë dhe një obligim të përhershëm për ruajtjen e kujtesës historike.

“Këto sakrifica të mëdha mbeten një dëshmi e pashlyeshme e çmimit të lirisë dhe një thirrje e përhershme për ta ruajtur kujtesën historike me dinjitet e përgjegjësi”, ka thënë ai.

Në fund të postimit, Gola shtoi: “Lavdi të gjithë atyre që ranë për t’u ngritur në panteonin e kombit tonë!”/PrizrenPress.com/

Marketing

Previous article
Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Më Shumë

Sport

Prizreni pjesë e Kupës Ndërkombëtare Ballkanike të Çiklizmit 2026

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka zhvilluar sot një takim me përfaqësues të Federatës së Çiklizmit të Kosovës dhe klubeve të çiklizmit,...
Lajme

OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së në Prizren (OVL e UÇK-së) ka zhvilluar homazhe në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në fshatin Lubizhd...

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne