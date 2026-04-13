“Afërdita përsëri në shkollë” rikthehet në Teatrin e Prizrenit

Teatri i Qytetit ‘Bekim Fehmiu’ në Prizren ka njoftuar rikthimin e shfaqjes për fëmijë “Afërdita përsëri në shkollë”, e cila do të jepet më 15 prill në ora 12:00.

“Shfaqja e dashur për fëmijë rikthehet me aventura të reja! Në skenë do të jenë personazhet e preferuara si Tom, Jerry, Popeye, Bluto dhe mësuesja Afërditë”, thuhet në njoftimin e teatrit, raporton PrizrenPress.

Po ashtu theksohet se përmes humorit dhe tregimeve argëtuese, fëmijët do të mësojnë si ta përdorin teknologjinë me kujdes dhe zgjuarsi.

Nga teatri ftohen të gjithë fëmijët, prindërit dhe mësuesit që të rezervojnë me kohë biletat dhe të jenë pjesë e kësaj dite teatrale.

“Ftojmë të gjithë fëmijët të vijnë në teatër dhe të kalojnë një ditë plot të qeshura dhe mësime të bukura! Prindër dhe mësues të dashur, rezervoni me kohë biletat për më të vegjlit tuaj”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

