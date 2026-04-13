10.9 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

FokusSport

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

By admin

Proton Cable Prizreni është kualifikuar në finalen e “Play-off”-it të Ligës së Parë të Meshkujve, duke mbyllur me sukses serinë gjysmëfinale ndaj Istogut.

Skuadra prizrenase triumfoi edhe në ndeshjen e dytë gjysmëfinale me rezultat 99:68, duke konfirmuar formën e lartë dhe dominimin në këtë fazë të garës, raporton PrizrenPress.

Me këtë fitore, Prizreni siguron biletën për finalen e madhe të sezonit pa pasur nevojë për ndeshje të tretë.

Në finalen e Ligës së Parë, Prizreni do të përballet me fituesin e gjysmëfinales tjetër mes Dritës dhe New Basketit, në kërkim të trofeut të kampionatit./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne