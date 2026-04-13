10.9 C
Prizren
E hënë, 13 Prill, 2026
type here...

Fokus

Fiton edhe Drita, sfidon P.C Prizrenin në finale

By admin

Drita ka siguruar finalen e madhe të Ligës së Parë, pasi ka fituar bindshëm edhe ndeshjen e dytë gjysmëfinale ndaj New Basket me rezultat të thellë 152:86.

Skuadra nga Gjilani dominoi plotësisht përballjen, duke treguar epërsi në të gjitha aspektet e lojës dhe duke mos i lënë asnjë mundësi kundërshtarit për rikthim, raporton PrizrenPress.

Më të dalluarit te Drita ishin Hadis Durguti me 33 pikë dhe Jarvis Walker me 30 pikë, të cilët udhëhoqën ekipin drejt një fitoreje të thellë dhe të merituar.

Me këtë triumf, Drita kompleton finalen e Ligës së Parë, ku do të përballet me Proton Cable Prizreni në një duel vendimtar për titullin dhe ngjitjen në Superligë.

Ndërkohë, skuadra prizrenase do të ketë avantazhin e terrenit vendas në serinë finale, pasi e ka përfunduar sezonin e rregullt në krye të renditjes.

Finalja pritet të sjellë përballje të forta dhe spektakël, me dy skuadrat që synojnë një vend në elitën e basketbollit kosovar./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne