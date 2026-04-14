Nis mirëmbajtja e rrugës transitore dhe hapësirave publike në Prizren

By admin

Në kuadër të kontratës për mirëmbajtjen verore dhe dimërore të rrugëve, Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren ka angazhuar KRM “Ekoregjioni” për realizimin e një sërë aktivitetesh në terren, me fokus në përmirësimin e hapësirave publike dhe infrastrukturës rrugore.

Punimet kanë nisur përgjatë rrugës së re transitore, ku po realizohen pastrimi i përgjithshëm, kositja e barit dhe largimi i mbeturinave në brezin e gjelbër, raporton PrizrenPress.

Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Islam Ukimeri, ka vizituar nga afër punimet, me ç’rast ka theksuar se aksionet e tilla do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim.

“Këto aksione do të zgjerohen edhe në hapësira të tjera publike të qytetit”, u shpreh Ukimeri gjatë vizitës në terren./PrizrenPress.com/

Previous article
Banorët e Sallagrazhdës në Suharekë kërkojnë ndërhyrje urgjente për rrugën “Tre Dëshmorët e Tivarit”

Më Shumë

Sport

Nesër nis beteja e “Play-off”-it në Superligë

Pas përfundimit të një sezoni të rregullt mjaft konkurrues, këtë fundjavë nis faza më vendimtare e basketbollit kosovar – “Play-off”-i i ProCredit Superligës, ku...
Lajme

Përmbyllet konsultimi publik për Draft-Strategjinë e Komunikimit dhe Marrëdhënieve me Publikun 2026–2030 në Dragash

Ka përfunduar faza e konsultimit publik elektronik dhe me shkrim për Draft-Strategjinë për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun 2026–2030 në Komunën e Dragashit, ndërsa...

Dy budallaki dhe një djallëzi

P.C Prizreni një hap larg finales së Ligës së Parë

Grabitje e armatosur në Zym të Prizrenit – viktimat u përballen me sulm pas një bllokade me gurë

Fitore e madhe e ‘Vreshtarëve’: Rahoveci 029 siguron mbijetesën në Superligë

Fillon hartimi i strategjisë ekonomike lokale të Rahovecit për periudhën 2026–2030

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Vetaksident në Prevallë, humb jetën një shtetas amerikan

Prishtina e Re përmbys Malishevën në fund

Publikohet orari i Play-Off-it në Superligë

Bashkimi e mbyll me fitore sezonin e rregullt

Vazhdojnë punimet në Tregun e Gjelbër dhe parkingun nëntokësor në Prizren

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

