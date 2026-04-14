Sport

Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Pas përfundimit të 28 xhirove të sezonit të rregullt në ProCredit Superligë, janë publikuar statistikat e lojtarëve më të dalluar, të cilët kanë dominuar në kategoritë kryesore individuale.

Në krye të listës së shënuesve qëndron Jericole Hellems i Vëllaznimit me mesatare prej 20.8 pikësh për ndeshje. Pas tij renditet Scott Bamforth me 18.9 pikë, ndërsa i treti është Deondre Burns i Sigal Prishtinës me 18 pikë për ndeshje.

Në kërcime është dalluar Cesare Edwards i Pejës me 8.3 kërcime për ndeshje, i ndjekur nga bashkëlojtari i tij Tajh Green me 8.2, ndërsa në vendin e tretë renditet Brandon Huffman i Yllit me 7.5 kërcime.

Sa i përket asistimeve, më i miri ka qenë Antwan Scott i Yllit me 6.1 asistime për ndeshje. Në vendin e dytë është Kentrell Pullian i Rahovecit 029 me 5.3, ndërsa i treti Kyan Anderson i Bashkimi me 5.1 asistime.

Në aspektin defensiv, më i miri në bllokada është Yor Anei i Vëllaznimit me 2.3 për ndeshje, i ndjekur nga Kelby Kramer i Sigal Prishtinës me 1.9 dhe Andrew Gordon, po ashtu nga Vëllaznimi, me 1.2 bllokada për ndeshje./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

