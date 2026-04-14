Top basketbollistët e Superligës, Hellems kryeson listën e shënuesve

Pas përfundimit të 28 xhirove të sezonit të rregullt në ProCredit Superligë, janë publikuar statistikat e lojtarëve më të dalluar, të cilët kanë dominuar në kategoritë kryesore individuale.
Në krye të listës së shënuesve qëndron Jericole Hellems i Vëllaznimit me mesatare prej 20.8 pikësh për ndeshje. Pas tij renditet Scott Bamforth me 18.9 pikë, ndërsa i treti është Deondre Burns i Sigal Prishtinës me 18 pikë për ndeshje.
Në kërcime është dalluar Cesare Edwards i Pejës me 8.3 kërcime për ndeshje, i ndjekur nga bashkëlojtari i tij Tajh Green me 8.2, ndërsa në vendin e tretë renditet Brandon Huffman i Yllit me 7.5 kërcime.
Sa i përket asistimeve, më i miri ka qenë Antwan Scott i Yllit me 6.1 asistime për ndeshje. Në vendin e dytë është Kentrell Pullian i Rahovecit 029 me 5.3, ndërsa i treti Kyan Anderson i Bashkimi me 5.1 asistime.
Në aspektin defensiv, më i miri në bllokada është Yor Anei i Vëllaznimit me 2.3 për ndeshje, i ndjekur nga Kelby Kramer i Sigal Prishtinës me 1.9 dhe Andrew Gordon, po ashtu nga Vëllaznimi, me 1.2 bllokada për ndeshje./PrizrenPress.com/
