Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren do të organizojë një aktivitet promovues dhe ndërgjegjësues mbi rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore.
Aktiviteti do të zhvillohet në ambientet e Hamamit të Gazi Mehmet Pashës, ku vizitorët do të kenë mundësinë të informohen mbi fazat e restaurimit të këtij monumenti, si dhe mbi rëndësinë e ndërhyrjeve konservuese në ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore.
Sipas njoftimit të QRTK-së, aktiviteti synon të ofrojë një pasqyrë më të qartë për transformimin e hamamit ndër vite. “Duke marrë parasysh se një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve nuk kanë pasur mundësinë ta vizitojnë monumentin në gjendjen e tij para restaurimit, aktiviteti synon të ofrojë edhe një mundësi për të parë dhe kuptuar më mirë transformimin e tij para dhe pas punimeve restauruese”, thuhet në njoftim.
Ngjarja do të mbahet të premten, më 17 prill, nga ora 10:00 deri në 15:00, ndërsa organizatorët kanë ftuar qytetarët që të marrin pjesë dhe të njihen nga afër me vlerat e këtij monumenti të rëndësishëm të trashëgimisë kulturore.