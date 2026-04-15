Sport

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Në kuadër të “Play-off”-it të ProCredit Superligës, në mesjavë zhvillohet ndeshja e dytë çerekfinale ndërmjet Pejës dhe Golden Eagle Yllit.

Kjo përballje konsiderohet si derbi i çerekfinaleve, pasi të dy skuadrat kanë treguar rivalitet të fortë gjatë sezonit, raporton PrizrenPress. Ndeshjen e parë e fitoi Ylli me rezultat 93:82, në një duel shumë të luftuar nga fillimi deri në fund.

Pejanët synojnë të shfrytëzojnë avantazhin e terrenit vendas për të barazuar serinë në 1:1 dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim, ndërsa therandasit kërkojnë një tjetër fitore që do t’i dërgonte direkt në gjysmëfinale, ku i pret Trepça.

Takimi zhvillohet sonte në Palestrën Sportive “Karagaçi” nga ora 20:00 dhe pritet të sjellë emocione të mëdha në parket./PrizrenPress.com/

