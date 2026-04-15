Ky plan, i cili realizohet në koordinim me Komunën e Rahovecit, ka për qëllim parandalimin e shkeljeve të rregullave të trafikut dhe garantimin e lëvizjes së lirë për qytetarët.
Fokusi i planit operativ
Njësitet policore tashmë ndodhen në terren dhe do të ndërmarrin masa konkrete në disa pika kyçe:
Parkimet e kundërligjshme: Identifikimi dhe largimi i menjëhershëm i automjeteve të parkuara mbi trotuare apo në brezin mbrojtës të rrugës.
Mjetet e braktisura: Largimi i makinave të dëmtuara, të paregjistruara ose të papërdorshme që janë lënë në hapësira publike, aksion ky që realizohet në bashkëpunim me inspektorët komunalë.
Pengesat nga bizneset: Lirimi i trotuareve nga mallrat e ekspozuara, tavolinat ose pajisjet e tjera të vendosura pa leje që vështirësojnë lëvizjen e këmbësorëve.
Patrullime të shtuara: Rritja e prezencës policore në të gjithë zonën për të monitoruar zbatimin e këtij plani.
Thirrja për qytetarët dhe bizneset
Drejtoria Rajonale e Policisë në Gjakovë u ka bërë thirrje pronarëve të bizneseve dhe qytetarëve që të bashkëpunojnë dhe të respektojnë rregullat, duke shmangur uzurpimin e hapësirave të përbashkëta.
Policia ka paralajmëruar se ndaj të gjithë personave që bien ndesh me ligjin do të ndërmerren masa të rrepta, duke përfshirë gjobat dhe largimin e detyrueshëm të mjeteve apo sendeve që pengojnë qarkullimin.
“Siguria në trafik dhe lëvizja e lirë janë prioriteti ynë i përbashkët”, thuhet në njoftimin e Stacionit Policor, duke vënë theksin te evitimi i pasojave ligjore përmes respektimit të rregullave.
