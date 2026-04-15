14.2 C
Prizren
E mërkurë, 15 Prill, 2026
type here...

Kulture

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

By admin

Shkrimtari dhe publicisti i njohur Ben Blushi ka promovuar sonte në Prizren librin e tij më të ri “Jam Mysliman”.

Ky libër trajton tema të ndjeshme dhe komplekse që lidhen me identitetin fetar, kulturor dhe historik të shqiptarëve, duke ofruar një këndvështrim kritik dhe provokues.

Në diskutimin e organizuar në kuadër të promovimit morën pjesë shumë qytetarë dhe dashamirë të librit.

Sipas saj, interesimi ishte i madh, veçanërisht për shkak të titullit të librit, i cili ka nxitur reagime të shumta.

“Për ta përcjellë diskutimin nga paneli i organizuar këtu, u mblodhën shumë qytetarë, dashamirë të librit, ata të cilët janë të interesuar dhe janë të tërhequr sidomos nga titulli, çka edhe ka ngjallur reagime të shumta”, tha ajo.

Hasani tha se panelistët e vlerësuan librin si një vepër të guximshme, duke theksuar se mënyra e trajtimit dhe përfundimet e autorit janë për t’u admiruar.

“Nga panelistët u tha se ky është një libër mjaft i guximshëm dhe mënyra se si është shkruar dhe guximi për të ardhur deri në atë përfundim, është për t’u admiruar dhe kjo është një arsye shumë e madhe që njerëzit ta lexojnë këtë libër”, u shpreh gazetarja.

Nga ana tjetër, vetë autori u ndal sërish te çështja e paragjykimeve, duke vënë theks të veçantë te pjesa e shtjellimit të historisë. /Klankosova.tv

Previous article
Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar
Next article
Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Më Shumë

Fokus

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Prizreni zhvillon sot një përballje të rëndësishme në kuadër të Raiffeisen Ligës së Parë, ku pret në shtëpi Tefik Çangën. Takimi luhet sot, me fillim...
Lajme

1.91 euro për litër çmimi i naftës sot në Kosovë

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit (MINTI) ka njoftuar çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për ditën e sotme, 9 prill...

Çikat e Bashkimit dominojnë ndaj Pejës 03 në finalen e tretë

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Qentë endacakë “pushtojnë” hyrjen e Spitalit të Prizrenit

Drini i Bardhë shkatërron Ulpianën, fiton 5:0 me hat-trick të Totajt

Vajzat e Bashkimit, një fitore para titullit

Inspektorati i Malishevës: Për hedhjen e mbeturinave në vende të palejuara gjobat nisin nga 200 euro

Prokuroria në Prizren e OSBE rrisin koordinimin për luftimin e korrupsionit

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Alokohen pensionet për muajin prill, përfitojnë mbi 286 mijë qytetarë

Shtatë për qind e pagës për shëndetin, “funksionalizimi i plotë i sigurimit shëndetësor deri në pesë vjet”

“Afërdita përsëri në shkollë” rikthehet në Teatrin e Prizrenit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne