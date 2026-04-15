Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues të menaxhmentit të lartë të GIZ.

Gjatë takimit, kryetari Xheladini e falënderoi ambasadorin për vizitën dhe interesimin për komunën, duke e njoftuar me organizimin politik dhe administrativ, si dhe me sfidat kryesore me të cilat përballet Dragashi.

“Sot patëm kënaqësinë të mirëpresim në takim Ambasadorin e Gjermanisë, Shkëlqesinë e Tij, z. Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues nga menaxhmenti i lartë të GIZ-it”, ka deklaruar Xheladini.

Pas takimit, delegacioni vizitoi edhe hapësirat e organizatës AVOKO, ku u njoh nga afër me implementimin e projekteve dhe rezultatet e bashkëpunimit me komunitetin lokal.

Komuna e Dragashit, sipas kryetarit, mbetet e përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

