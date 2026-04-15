Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

Kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, ka pritur në takim Ambasadorin e Gjermanisë në Kosovë, Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues të menaxhmentit të lartë të GIZ.
Gjatë takimit, kryetari Xheladini e falënderoi ambasadorin për vizitën dhe interesimin për komunën, duke e njoftuar me organizimin politik dhe administrativ, si dhe me sfidat kryesore me të cilat përballet Dragashi.
“Sot patëm kënaqësinë të mirëpresim në takim Ambasadorin e Gjermanisë, Shkëlqesinë e Tij, z. Rainer Rudolph, së bashku me përfaqësues nga menaxhmenti i lartë të GIZ-it”, ka deklaruar Xheladini.
Pas takimit, delegacioni vizitoi edhe hapësirat e organizatës AVOKO, ku u njoh nga afër me implementimin e projekteve dhe rezultatet e bashkëpunimit me komunitetin lokal.
Komuna e Dragashit, sipas kryetarit, mbetet e përkushtuar për të thelluar bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm dhe përmirësimit të mirëqenies së qytetarëve./PrizrenPress.com/