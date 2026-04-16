Bellanica jep shembull, vazhdon aksioni “Për Malishevën e pastër”

By admin

Në kuadër të aksionit njëmujor ekologjik “Për Malishevën e pastër”, sot ka vazhduar aktiviteti për pastrimin dhe ndërgjegjësimin për ruajtjen e mjedisit në Këshillin Lokal të fshatrave Bellanicë dhe Bardh.

Aktivitetit i ka prirë nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, njëherësh drejtues i taskforcës për këtë aksion, ndërsa në të kanë marrë pjesë drejtorë komunalë, zyrtarë të komunës, përfaqësues të “Ekoregjionit”, kryetari i këshillit lokal, qytetarë, si dhe mësimdhënës e nxënës.

Meqenëse Bellanica konsiderohet fshat model për mirëmbajtjen e ambientit, aksioni i sotëm kishte edhe karakter simbolik, duke shërbyer si shembull për komunitetet e tjera. Krahas pastrimit, janë mbajtur edhe ligjërata ndërgjegjësuese për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.

“Nënkryetari Vesel Krasniqi dhe drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Izet Hoti, folën për qëllimin e aksionit njëmujor, duke theksuar rëndësinë e pastrimit të hapësirave publike, ruajtjes së ambientit dhe largimit të mbeturinave inerte nga vendet e papërshtatshme”, thuhet në njoftimin e komunës.

“Ata theksuan se një ambient i pastër është përgjegjësi e përbashkët dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm nga institucionet dhe qytetarët”, thuhet më tej./PrizrenPress.com/

