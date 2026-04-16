Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

Xhudistja kosovare, Distria Krasniqi, ka arritur një tjetër sukses madhor në arenën ndërkombëtare, duke u shpallur kampione e Evropës në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, raporton PrizrenPress
Krasniqi e nisi garën nga raundi i dytë, pasi ishte e lirë në xhiron e parë. Në përballjen e parë, ajo mposhti me “Waza-ari” xhudisten nga Republika Çeke, Teresa Bodnarova. Forma e mirë e saj vazhdoi edhe në çerekfinale, ku triumfoi sërish me “Waza-ari” ndaj polakes Aleksandra Kaleta.
Në gjysmëfinale, Krasniqi u përball me italianen Odette Giuffrida, të cilën e mposhti me “Yuko”, duke siguruar kështu finalen e madhe.
Në finalen vendimtare, xhudistja kosovare tregoi edhe një herë cilësitë e saj të larta, duke triumfuar me “Yuko” ndaj francezes Amandine Buchard dhe duke fituar medaljen e artë.
Ky është titulli i katërt evropian për Distria Krasniqin, duke konfirmuar dominimin e saj në skenën evropiane të xhudos dhe duke e rritur më tej prestigjin e Kosovës në sportin ndërkombëtar./PrizrenPress.com/