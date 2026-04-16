19.6 C
Prizren
E enjte, 16 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

By admin

Tre persona janë gjetur pa shenja jete në Malishevë, ndërsa shkaqet e vdekjes ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe është duke u pritur rezultati i autopsisë.

Prokurorja Ardita Beqiri-Hyseni, ka bërë me dije se viktimat janë dërguar fillimisht në QKMF nga familjarët, por aty janë konstatuar pa shenja jete.

“Është e vërtetë që me të vërtetë sot ka ndodhur ky rast edhe i kemi tri viktima, të cilat nga familjarët janë dërguar në QKMF dhe aty kur kanë shkuar pa shenja jete. Me urdhër të prokurorit këto tri viktima, trupat  e tyre janë dërguar për t’iu bërë autopsia në IML. Shkaqet akoma nuk dihen, mirëpo të gjitha njësitet janë në vendngjarje dhe janë duke i marrë të gjitha veprimet që vërtetohet shkaku i gjithë kësaj çfarë ka ndodhur”, ka thënë ajo.

Ajo ka thënë se në vendin e ngjarjes janë angazhuar të gjitha njësitë relevante, përfshirë edhe ekspertët e zjarrit, ndërsa hetimet janë në zhvillim.

“Nuk kemi informacion deri më tani për këtë, por eksperti edhe i zjarrit, të gjithë ekspertët janë në vendngjarje. Shiko, në vendngjarje shihet që është në tërësi, është tym, ka pasur zjarr në vend, por se si, çka e tutje ju njoftojmë pasi që t’i marrim raportet nga ekspertët përkatës”, ka thënë ajo.

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne