Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Tre persona kanë humbur jetën tragjikisht sot në një banesë në lagjen “Mirdita” në Malishevë. Sipas informacioneve të para, viktimat janë një baba dhe dy fëmijët e tij, të cilët dyshohet se humbën jetën si pasojë e zjarrit.

Pas ngjarjes tragjike, ka reaguar kryetarja e Kuvendit dhe ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, e cila ka shprehur ngushëllime për familjarët e viktimave.

“Në këto çaste të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e viktimave”, ka shkruar ajo në Facebook.

Në reagimin e saj, Haxhiu ka theksuar se lajmin e mori me dhimbje të thellë, duke e cilësuar humbjen si tepër të rëndë për familjen dhe shoqërinë.

“Me dhimbje të thellë mora lajmin për humbjen tragjike të një babai dhe dy fëmijëve nga zjarri që ndodhi sot në Malishevë. Në këto çaste të rënda, shpreh ngushëllimet më të sinqerta për familjen dhe të afërmit e viktimave. Ndajmë dhimbjen me ta dhe lutemi që të gjejnë forcë për ta përballuar këtë humbje të rëndë”, ka shkruar Haxhiu.

Previous article
Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet
Next article
Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

Më Shumë

Fokus

Përmirësohet ndriçimi publik në disa lagje të Prizrenit

Ndriçimi publik në Prizren po përmirësohet në disa zona të qytetit, në kuadër të ndërhyrjeve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike. https://prizrenpress.com/428407-2j/ Kryetari i Komunës së Prizrenit,...
Lajme

Nait Hasani për zgjedhjen e presidentit: Xhavit Haliti mund të jetë figurë unifikuese

Deputeti i PDK-së, Nait Hasani në "Info Magazina" ka thënë se Kosovës aktualisht i nevojitet një kandidat unifikues për postin e presidentit. “Mendoj që nga...

Më 16 prill premiera e filmit “Karma”, do të shfaqet në Prishtinë e Prizren

Tragjike: Vdes 19-vjeçari nga Rahoveci në një aksident fatal në Austri

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

Ylli e nis me fitore në Play-Off

Në Prizren sot luhen ndeshjet e dyta gjysmëfinale të “Play-off”-it në Ligën e Parë

Shtatë për qind e pagës për shëndetin, “funksionalizimi i plotë i sigurimit shëndetësor deri në pesë vjet”

Nisin “ethet” e play-off-it, Ylli dhe Peja hapin serinë në Suharekë

Prizreni dhe OSBE forcojnë bashkëpunimin institucional

Drita drejt finales, fiton gjysmëfinalen e parë ndaj New Basket

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Përurohet Dhoma e Kontaktimit në Qendrën për Punë Sociale në Malishevë

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

