Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Peja 03 ka shënuar fitore bindëse ndaj Bashkimit me rezultat 79:62, në ndeshjen e pestë të finales së Play-Off-it në Superligën e Kosovës për femra, raporton PrizrenPress.

Vendaset dominuan takimin dhe arritën të kontrollojnë lojën gjatë gjithë kohës, duke mos i lënë shumë hapësira Bashkimit për rikthim. Me këtë fitore, Peja 03 ngushton serinë dhe mban gjallë shpresat për titullin kampion.

Finalja tashmë vazhdon me ndeshjen e gjashtë, ku pritet një tjetër përballje e fortë mes dy skuadrave rivale./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

