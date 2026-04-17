“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

“Tash e një kohë të gjatë është evidentuar rrëshqitje e vazhdueshme e dheut, duke rrezikuar aksidente, dhe janë raportuar raste me pasoja fatale. Kjo e bën edhe më urgjente nevojën për ndërhyrje institucionale. Pse nuk është ndërmarrë një ndërhyrje e plotë dhe a ekziston një plan konkret për rehabilitimin e kësaj pjese?” tha Gashi.

Nga ana tjetër, ministri Basha deklaroi se situata është shqetësuese si për kostot ashtu edhe për rrezikun për qytetarët.

Ai shtoi se në vitin 2024 janë nisur procedurat e prokurimit për hartimin e projektit për sanimin e rrëshqitjeve në autostradë dhe se ndërhyrjet do të bëhen sipas mundësive buxhetore dhe kontratave të mirëmbajtjes.

Gashi theksoi se çështja është urgjente dhe se procedurat duhet të përshpejtohen, duke marrë parasysh rrezikun për jetën e qytetarëve.

“Rrëshqitja është duke vazhduar dhe rastet me fatalitet mund të kërkojnë përgjegjësi penale për mirëmbajtësit e autostradës,” paralajmëroi Gashi. /Klankosova.tv

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

 

Muzeu i Hidroelektranës në Prizren bëhet funksional, hap dyert për publikun
Komuna e Prizrenit ndan bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-së

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Ish-kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka reaguar me një foto në Facebook pasi partia më e vjetër në vend nxori...
Shtatë për qind e pagës për shëndetin, "funksionalizimi i plotë i sigurimit shëndetësor deri në pesë vjet"

Pasi Gjykata Kushtetuese e rrëzoi në fillimin e këtij viti, Qeveria e Kosovës e miratoi për së dyti Ligjin për Sigurimin e Detyrueshëm Shëndetësor...

P5 në New York, P3 në Prishtinë

Në Malishevë vazhdon aksioni i pastrimit në pesë fshatra, qytetarët i bashkohen nismës

Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

Malisheva në hall me mbeturinat

Deep Purple emocionojnë kryeministren japoneze me një vizitë të shkurtër

Peja 03 mposht Bashkimin, finalja shkon në ndeshjen e gjashtë

Alarm për mjet të dyshimtë në Prizren, rezulton të mos jetë shpërthyes

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Anulohet repriza e “Komedisë së Zezë” në Prizren

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

