Komuna e Prizrenit ndan bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-së

Komuna e Prizrenit ka marrë vendim që edhe këtë vit të ndajë bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK, të cilët vijojnë shkollimin në arsimin e mesëm.

Në emër të OVL-UÇK-së në Prizren, kryetari Isa Berisha njofton se Komuna ka marrë vendim për përfshirjen e fëmijëve të veteranëve në skemën e bursave për nxënësit e shkollave të mesme.

“Drejtoresha e Arsimit, Luljeta Veselaj Gutaj, edhe këtë vit, në bashkëpunim me Kryetarin e Komunës, Shaqir Totaj, kanë marrë vendim për të përkrahur fëmijët e veteranëve që vijojnë mësimet në shkollat e mesme, përmes bursave”, thuhet në njoftimin e tij, raporton PrizrenPress.

Ndërkaq, në emër të Shoqatës së Invalidëve të Luftës së UÇK në Prizren, kryetari Burim Shala ka bërë të ditur se Komuna vazhdon edhe këtë vit mbështetjen për fëmijët e invalidëve të luftës.

“Komuna e Prizrenit edhe këtë vit ndan bursa për fëmijët e Invalidëve të Luftës të UÇK-së, dega në Prizren”, thekson ai.

Po ashtu, Shala njofton se është hapur procesi i evidentimit dhe aplikimit për bursat e fëmijëve të invalidëve të luftës.

“Të nderuar Invalidë të UÇK-së, të gjithë ju që keni fëmijë në shkolla të mesme, ju lutemi që nga data 17.04.2026 deri më 08.05.2026 të na njoftoni për numrin e fëmijëve që i keni në shkollim të mesëm”, thuhet në njoftim.

Aplikuesit duhet të dorëzojnë certifikatën e lindjes së fëmijës, vërtetimin nga shkolla e mesme, kopjen e kartelës së invalidit (me afat të vlefshëm) dhe konfirmimin bankar.

Për shkak të rinovimit të zyrave, dokumentet dorëzohen në Zyrën e Veteranëve të UÇK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

