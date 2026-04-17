Seria finale për Superligë nis sot në Prizren

Dueli i parë i serisë finale të “Play-off”-it të Ligës së Parë të Kosovës në basketboll luhet sot në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren, ku Proton Cable Prizreni përballet me Dritën në një sfidë vendimtare për ngjitje në Superligë.
Të dyja skuadrat hyjnë në këtë finale me objektivin e njëjtë – rikthimin në elitën e basketbollit kosovar. Prizrenasit kanë përparësinë e terrenit vendas në serinë finale, pasi e kanë mbyllur sezonin e rregullt në vendin e parë, duke fituar të drejtën e fushës në ndeshjen e parë.
Takimi i parë i serisë zhvillohet sot, nga ora 16:00, në një atmosferë që pritet të jetë e zjarrtë në Prizren./PrizrenPress.com/