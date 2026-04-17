Prizren
E premte, 17 Prill, 2026
Prizreni pret duelin e gjashtë të serisë finale: Bashkimi – Peja 03

By admin

Finalet e “Play-off”-it në Superligën e Kosovës për femra po vazhdojnë të dhurojnë emocione të mëdha, teksa seria me Bashkimit dhe Pejës 03 ka arritur në ndeshjen e gjashtë.

Bashkimi aktualisht udhëheq serinë me rezultat 3:2, në garën ku kampion shpallet skuadra që arrin katër fitore, raporton PrizrenPress.

Seria ka qenë tejet e luftuar dhe me kthesa të shumta. Ndeshjen e parë e fitoi Bashkimi 66:57, të dytën Peja 03 65:55, ndërsa prizrenaset triumfuan në të tretën dhe të katërtën 91:67 dhe 75:72. Në ndeshjen e pestë, Peja 03 u rikthye me fitore 79:62, duke e shtyrë finalen në duelin e gjashtë.

Dy skuadrat kanë dominuar sezonin, duke u renditur në dy vendet e para të garave të rregullta dhe duke sjellë rivalitet edhe në finalet e tjera të sezonit. Peja 03 ka fituar Superkupën, ndërsa Bashkimi Kupën e Kosovës dhe Ligën Unike, me prizrenaset që janë kampione aktuale.

Ndeshja e gjashtë zhvillohet të dielën, nga ora 19:30, në Prizren, në një sfidë që mund të jetë vendimtare për fatin e titullit kampion./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

