Drita triumfon në Prizren, fiton finalen e parë të Play-off-it

Drita ka shënuar fitore të rëndësishme në ndeshjen e parë të finales së “Play-off”-it në Ligën e Parë të Meshkujve, duke mposhtur në transfertë Proton Cable Prizreni me rezultat 85:71, raporton PrizrenPress.

Skuadra gjilanase e nisi ndeshjen me ritëm të lartë, duke krijuar epërsi që në pjesën e parë dhe duke mbajtur kontrollin e lojës gjatë gjithë takimit. Me organizim të mirë në sulm dhe mbrojtje solide, Drita arriti ta menaxhojë avantazhin dhe ta thellojë atë në vazhdim.

Kjo fitore i jep Dritës epërsinë në serinë finale, ndërsa Prizreni do të synojë reagimin në ndeshjen e radhës për të barazuar rezultatin.

Finalja vazhdon me shumë emocione, teksa të dy skuadrat luftojnë për një vend në ProCredit Superligë./PrizrenPress.com/

