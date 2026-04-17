Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Në një atmosferë entuziaste dhe demokratike, është mbajtur kuvendi zgjedhor i Aleancës së të Rinjve të Kosovës, dega në Rahovec, me pjesëmarrje të gjerë të të rinjve nga të gjitha vendbanimet e komunës.

Në këtë kuvend, me votë të lirë, kryetare e degës është zgjedhur Blenita Krasniqi. Nënkryetarë janë zgjedhur Redon Thaçi dhe Rina Hasani, ndërsa sekretare Sabrie Vuçitërna.

“I përgëzoj për besimin e marrë dhe u uroj suksese në ushtrimin e përgjegjësive të reja! Shpreh gatishmërinë time të plotë për mbështetje në funksion të fuqizimit të rolit të rinisë dhe avancimit të mëtejmë të strukturave të degës”, ka deklaruar kryetari i AAK-së në Rahovec, Smajl Latifi, raporton PrizrenPress.

Ai ka falënderuar edhe kryetaren e deritanishme, Albina Durgutin, për kontributin e saj gjatë mandatit.

“Falënderoj kryetaren e deritanishme, Albina Durguti, për angazhimin dhe për kontributin e saj të çmuar në organizimin dhe mobilizimin e të rinjve gjatë mandatit të saj”, shtoi Latifi.

Sipas tij, në ditët në vijim pritet të bëhet kompletimi i strukturave të të rinjve dhe përzgjedhja e delegatëve për kuvendin e degës./PrizrenPress.com/

Previous article
Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha
Next article
Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

“Eko Theranda” vazhdon pastrimin e detajuar pas largimit të mbeturinave në qytet

Ekipet e ndërmarrjes “Eko Theranda” kanë vijuar me aktivitetet e pastrimit dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike, pas ndërhyrjes paraprake për largimin e mbeturinave nga...
Lajme

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65...

Nis mirëmbajtja e rrugës transitore dhe hapësirave publike në Prizren

Vashat e Bashkimit drejt titullit, presin Pejën 03 në finalen e katërt në Prizren

Fiton edhe Drita, sfidon P.C Prizrenin në finale

Bylbyl Sokoli rikthehet në krye të Malishevës

Ambasadori gjerman viziton Dragashin, theksohet bashkëpunimi për zhvillim

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Ky është 19-vjeçari nga Rahoveci që vdiq tragjikisht në një aksident në Austri

Muzeu i Hidroelektranës në Prizren bëhet funksional, hap dyert për publikun

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Prokuroria në Prizren e OSBE rrisin koordinimin për luftimin e korrupsionit

Prizreni kërkon pikë jetike ndaj Tefik Çangës

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

