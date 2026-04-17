Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Xhudisti kosovar, Akil Gjakova, është renditur në vendin e pestë në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, pas një serie ndeshjesh të forta dhe paraqitjeje dinjitoze.
Gjakova e nisi garën nga xhiroja e dytë, pasi ishte i lirë në raundin e parë. Në ndeshjen e parë, ai mposhti me “Ippon” austriakun Samuel Gassner, ndërsa në sfidën pasuese triumfoi sërish me “Ippon” ndaj britanikut Benjamin Levy.
Në çerekfinale, Akili u mposht nga gjeorgjiani Lasha Shavdatuashvili me “Ippon”, duke kaluar më pas në fazën e repasazhit.
Në repasazh, Gjakova arriti një fitore të rëndësishme ndaj moldavit Adil Osmanov, sërish me “Ippon”, duke mbajtur gjallë mundësinë për medalje.
Megjithatë, në luftën për medaljen e bronztë, ai u mposht me "Waza-ari" nga turku Bilal Çilo?lu, duke e mbyllur garën në vendin e pestë.