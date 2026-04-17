Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Xhudisti kosovar, Akil Gjakova, është renditur në vendin e pestë në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, pas një serie ndeshjesh të forta dhe paraqitjeje dinjitoze.

Gjakova e nisi garën nga xhiroja e dytë, pasi ishte i lirë në raundin e parë. Në ndeshjen e parë, ai mposhti me “Ippon” austriakun Samuel Gassner, ndërsa në sfidën pasuese triumfoi sërish me “Ippon” ndaj britanikut Benjamin Levy.

Në çerekfinale, Akili u mposht nga gjeorgjiani Lasha Shavdatuashvili me “Ippon”, duke kaluar më pas në fazën e repasazhit.

Në repasazh, Gjakova arriti një fitore të rëndësishme ndaj moldavit Adil Osmanov, sërish me “Ippon”, duke mbajtur gjallë mundësinë për medalje.

Megjithatë, në luftën për medaljen e bronztë, ai u mposht me “Waza-ari” nga turku Bilal Çilo?lu, duke e mbyllur garën në vendin e pestë./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

