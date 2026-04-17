Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Nxënësit e klasave të nënta nga shkollat e Prizrenit po marrin pjesë në “Olimpiadën e Dytë të Përbashkët të Gjuhës Shqipe” Shqipëri–Kosovë, një garë që synon vlerësimin e njohurive dhe promovimin e gjuhës shqipe mes nxënësve të të dy vendeve.

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se gara po zhvillohet në disa faza, duke filluar në nivel shkolle dhe duke vazhduar më pas në nivel komunal.

“Bashkë me komisionin profesional nga DKA, vizituam nxënësit e klasave të nënta të cilët po marrin pjesë në Olimpiadën e Dytë të Përbashkët të Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë. Nxënësit në këtë rrugëtim të konkurrencës për dije po sfidojnë njëri-tjetrin për të vlerësuar njohuritë e tyre mbi gjuhën tonë amtare”, ka deklaruar ajo, raporton PrizrenPress.

Sipas saj, faza e parë është zhvilluar në ambientet e shkollave, ndërsa faza e dytë e garës do të mbahet më 25 prill në nivel komunal.

“Faza e parë nisi në mjediset e shkollave për të vijuar më pas me fazën e dytë në nivelin komunal më 25 prill”, thuhet në njoftim e Veselaj Gutaj./PrizrenPress.com/

