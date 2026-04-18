Aktivitete ndërgjegjësuese në Prizren për Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve

Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren ka shënuar 18 Prillin – Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve – përmes dy aktiviteteve me karakter promovues dhe ndërgjegjësues, me fokus ruajtjen e trashëgimisë kulturore.

Aktiviteti i parë u zhvillua në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës, ku pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen nga afër me fazat e restaurimit të këtij monumenti. Përmes prezantimeve dhe materialeve ilustruese, u paraqit transformimi i objektit para dhe pas ndërhyrjeve restauruese, duke ofruar një kuptim më të thellë mbi rëndësinë e ndërhyrjeve konservuese.

Ndërkohë, në Muzeun Arkeologjik të Prizrenit u organizua prezantimi i veprës “MOZAIKËT MISTIKE”, një mbrëmje e dedikuar trashëgimisë që solli një qasje artistike dhe interpretuese të historisë përmes artit të mozaikëve.

“Këto aktivitete u organizuan me synim rritjen e ndërgjegjësimit qytetar dhe promovimin e trashëgimisë kulturore si një aset i rëndësishëm për identitetin dhe zhvillimin shoqëror”, thuhet në njoftimin e QRTK-së në Prizren./PrizrenPress.com/

Ylli apo Peja? Sonte në Suharekë vendoset gjysmëfinalisti

Në Malishevë përkujtohen dëshmorët Ramiz Shala dhe Bajram Gashi

Sot u përkujtuan me nderime dëshmorët e kombit Ramiz Shala nga Kleçka dhe Bajram Gashi nga Vërmica, të cilët ranë duke sakrifikuar jetën për...
"Jam Mysliman", edhe në duart e prizrenasve

Shkrimtari dhe publicisti i njohur Ben Blushi ka promovuar sonte në Prizren librin e tij më të ri “Jam Mysliman”. Ky libër trajton tema të...

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Distria Krasniqi kampione e Evropës për herë të katërt

Zbulohet mosha e viktimave që humben jetën nga zjarri në një banesë në Malishevë

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Malisheva në hall me mbeturinat

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

Aksion në Rahovec/ Policia fillon lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike

Haradinaj: Gjatë përpjekjeve shekullore të shqiptarëve, Hasi ishte aty ku shkruhej historia

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

