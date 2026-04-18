19.1 C
Prizren
E shtunë, 18 Prill, 2026
type here...

Sport

Ylli apo Peja? Sonte në Suharekë vendoset gjysmëfinalisti

By admin

Golden Eagle Ylli dhe Peja përballen sonte në ndeshjen e tretë vendimtare të çerekfinales së “Play-off”-it në ProCredit Superligë, ku do të përcaktohet skuadra që kalon në gjysmëfinale, raporton PrizrenPress.

Pas dy ndeshjeve të para të serisë që sollën baraspeshë, gjithçka vendoset në këtë duel final. Të dyja ekipet hyjnë në parket me objektiv të qartë, sigurimin e kualifikimit në fazën tjetër të garës.

Takimi zhvillohet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë, nga ora 19:30, në një atmosferë që pritet të jetë e zjarrtë dhe me shumë emocione deri në fund./PrizrenPress.com/

Previous article
Aktivitete ndërgjegjësuese në Prizren për Ditën Ndërkombëtare të Monumenteve
Next article
Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Më Shumë

Fokus

Ndërron jetë nëna e kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj

Ka ndërruar jetë në moshën 96-vjeçare nëna e kryetarit të Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Totaj përmes një...
Lajme

Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Ardian Gola, ka përkujtuar dëshmorët dhe martirët e Lubizhdës së Hasit, duke vlerësuar sakrificën e tyre si pjesë të rëndësishme...

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Zyra e Kryeprokurorit: Kërcënohet kryeprokurori i Prizrenit, Petrit Kryeziu

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Alarm për mjet të dyshimtë në Prizren, rezulton të mos jetë shpërthyes

Bashkimi i afrohet titullit me fitoren dramatike ndaj Pejës 03

Fury rikthehet në ring me fitore, rrah Makhmudovin

Nxënësit e Prizrenit garojnë në Olimpiadën e Gjuhës Shqipe Shqipëri–Kosovë

Kurti kujton masakrën e Lubizhdës së Hasit: 27 vjet nga krimet e luftës në Kosovë

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Junior 06 siguron finalen e Play-Off-it U14

40 aksidente trafiku në 24 orët e fundit, mbi 2.300 tiketa të shqiptuara

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne