Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt

By admin

Kombëtarja e Kosovës në futboll për vajza ka shënuar një fitore dramatike ndaj Bullgarisë me rezultat 2:1, në ndeshjen e zhvilluar në Prishtinë, në kuadër të kualifikimeve të Ligës C.

Heroina e takimit ishte Erëleta Mehmeti, e cila realizoi golin e fitores në sekondat e fundit, duke i siguruar Kosovës tri pikë të mëdha në garën për kreun e grupit, raporton PrizrenPress.

Me këtë fitore, Kosova vazhdon të mbajë vendin e parë me 12 pikë, duke ruajtur një bilanc të përkryer prej katër fitoreve në po aq ndeshje.

Sipas formatit të garës, vendi i parë siguron pjesëmarrjen në Play-Off për Kupën e Botës, si dhe promovimin në Ligën B.

Deri në përfundim të kualifikimeve, Kosovës i kanë mbetur edhe dy ndeshje për të konfirmuar pozicionin e parë në grup./PrizrenPress.com/

Previous article
Lepenci mposht Drinin e Bardhë me dy gola
Next article
Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

Më Shumë

Sport

Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Drini i Bardhë do të zhvillojë ndeshjen e radhës në kampionat, ku në transfertë përballet me Lepencit. Takimi do të luhet më 18 prill 2026,...
Lajme

Blenita Krasniqi zgjidhet kryetare e Aleancës së të Rinjve të Kosovës në Rahovec

Në një atmosferë entuziaste dhe demokratike, është mbajtur kuvendi zgjedhor i Aleancës së të Rinjve të Kosovës, dega në Rahovec, me pjesëmarrje të gjerë...

Rasti tragjik në Malishevë, Hamza: Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen Berisha, ndajmë dhimbjen me ju

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Shoqata e Prokurorëve dënon kërcënimet ndaj kryeprokurorit Petrit Kryeziu

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

“S’duhen justifikime”, deputeti Gashi kërkon ndërhyrje urgjente për rrëshqitjet e dheut në autostradën “Ibrahim Rugova”

Ushtroi dhunë ndaj vajzës, prangoset babai në Malishevë

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Ky është çmimi i naftës për sot

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

Alarm për mjet të dyshimtë në Prizren, rezulton të mos jetë shpërthyes

Në “Rrezet e Krushës” përkujtohen Dalip Behra dhe Bekim Gashi në 27-vjetorin e rënies

Ndërron jetë nëna e kryetarit të Prizrenit, Shaqir Totaj

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

