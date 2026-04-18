Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

By admin

Me homazhe u përkujtua 27-vjetori i rënies heroike të dëshmorit Ismajl Kryeziu – Komandant Shpendi, ku u kujtua jeta dhe veprimtaria e tij gjatë viteve ’90 në radhët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Në këtë përvjetor morën pjesë familjarë të dëshmorit, përfaqësues të institucioneve të ndryshme, si dhe përfaqësues të Komunës së Prizrenit.

Mes emocioneve të dhimbjes dhe krenarisë, nëna e dëshmorit, Zejdije Kryeziu, kujtoi djalin e saj, duke theksuar se edhe sot e mban të gjallë kujtimin e ditës së fundit të jetës së tij.

Nënkryetari i degës së OVL-së së UÇK-së, Malush Fanaj, vlerësoi lart kontributin dhe sakrificën e dëshmorit për lirinë e vendit, ndërsa ish-komandanti i UÇK-së, Nehat Basha, kujtoi jetën dhe veprën e të ndjerit, duke e cilësuar atë si një luftëtar të përkushtuar dhe një figurë të rëndësishme në organizimin e rezistencës.

Ndryshe, Ismajl Kryeziu ishte veprimtar dhe një ndër themeluesit e Brigadës 125 të UÇK-së, si dhe koordinator i brigadave në Zonën Operative të Pashtrikut. Ai ra heroikisht më 18 prill të vitit 1999 në lagjen “Arbana”, aty ku edhe u vendosën lule sot pranë shtatores së tij./TV Prizreni/

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Kosova fiton në fund ndaj Bullgarisë, ruan kreun e grupit me bilanc perfekt
Next article
Has: Hiqet pllaka e vendosur nga Azem Syla në shtëpinë e heroit Mehmet Osmanaj

Prokuroja për vdekjet në Malishevë: Po presim rezultatin e autopsisë

Tre persona janë gjetur pa shenja jete në Malishevë, ndërsa shkaqet e vdekjes ende nuk janë konfirmuar zyrtarisht dhe është duke u pritur rezultati...
Lajme

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Familja e Liridon Rexhës ka bërë të ditur se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar, pas një periudhe trajtimi tre-mujor me kimioterapi dhe imunoterapi...

Tre të vdekur në Malishevë, dyshohet se u asfiksuan

Abdixhiku në Dragash: LDK drejt “bashkimit” dhe një alternative të re politike

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Nis rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.78 euro për litër

Tërhiqet nga boksi Amarildo Bakaj në moshën 26-vjeçare

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Kurti kujton masakrën e Lubizhdës së Hasit: 27 vjet nga krimet e luftës në Kosovë

Lepenci mposht Drinin e Bardhë me dy gola

Alokohen pensionet për muajin prill, përfitojnë mbi 286 mijë qytetarë

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit dhe 2831 tiketa të shqiptuara

P.C Prizreni dhe Drita përballen në finalen për ngjitje në Superligë

Qentë endacakë “pushtojnë” hyrjen e Spitalit të Prizrenit

P.C Prizreni siguron finalen e Ligës së Parë

