7.5 C
Prizren
E diel, 19 Prill, 2026
Sport

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

By admin

Palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë sot arenë e ndeshjes së parë finale të Play Off-it në kategorinë U16 për vajzat, në kuadër të regjionit të Perëndimit.

Nga ora 11:30, Junior 06 Moni Bau do të përballet me Vëllaznimin, në një duel që pritet të jetë i fortë dhe me rivalitet, duke marrë parasysh rrugëtimin e të dyja skuadrave deri në finale.

Kjo është ndeshja e parë e serisë finale, e cila do të vendosë kampionin pas më shumë se një përballjeje. Të dyja ekipet do të kërkojnë rezultat pozitiv që në këtë takim, për të hedhur hapin e parë drejt titullit./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

