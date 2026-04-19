Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Palestra “Sezai Surroi” në Prizren do të jetë sot arenë e ndeshjes së parë finale të Play Off-it në kategorinë U16 për vajzat, në kuadër të regjionit të Perëndimit.
Nga ora 11:30, Junior 06 Moni Bau do të përballet me Vëllaznimin, në një duel që pritet të jetë i fortë dhe me rivalitet, duke marrë parasysh rrugëtimin e të dyja skuadrave deri në finale.
Kjo është ndeshja e parë e serisë finale, e cila do të vendosë kampionin pas më shumë se një përballjeje. Të dyja ekipet do të kërkojnë rezultat pozitiv që në këtë takim, për të hedhur hapin e parë drejt titullit./PrizrenPress.com/