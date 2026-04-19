Liria pret Ramiz Sadikun në Prizren, rikthehen Arpagjik’t

Liria rikthehet në shtëpi për ndeshjen e radhës në Ligën e Parë, ku do të përballet me Ramiz Sadikun, raporton PrizrenPress.

Takimi do të zhvillohet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren me fillim nga ora 15:00, kësaj radhe me praninë e tifozëve, pas ndeshjeve të fundit të luajtura pa shikues.

Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me synimin për të vazhduar serinë pozitive dhe për të mbajtur ritmin në garën për vendet që sigurojnë ngjitjen në Superligë.

Në anën tjetër, Ramiz Sadiku kërkon pikë për të përmirësuar pozitën në tabelë dhe për të qëndruar konkurrues në mesin e renditjes./PrizrenPress.com/

Previous article
E mitura nga Landovica gjendet në Gjakovë, deklaron se me dëshirë po bashkëjeton me një person
Next article
Bashkimi në ‘match point’ për titull, pret Pejën 03 në finalen e gjashtë

Më Shumë

Fokus

Totaj deklaron pasurinë, të hyra të larta nga qiraja dhe asnjë detyrim financiar

Kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka dorëzuar deklarimin e rregullt vjetor të pasurisë për vitin 2026 në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit. Sipas...
Lajme

AKB: 40% e pagës së 13-të iku gjatë festës dhe fundjavave jashtë Kosovës

Aleanca Kosovare e Bizneseve ka shprehur shqetësim në lidhje me pagën e 13-të për sektorin publik, për çka ka thënë se janë shpenzuar 65...

Rasti tragjik në Malishevë, Hamza: Ngushëllimet e mia më të sinqerta për familjen Berisha, ndajmë dhimbjen me ju

OVL e UÇK-së Prizren zhvillon homazhe për dëshmorët dhe martirët në Lubizhdë të Hasit

Kurti: Jam i tronditur nga rasti i vdekjes së babait me dy fëmijë nga shpërthimi bombolës së gazit, ngushëllime familjarëve

Gola: Sakrifica e Lubizhdës, dëshmi e pashlyeshme e lirisë së Kosovës

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Përkujtohen me nderime dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Komuna e Prizrenit ndan bursa për fëmijët e veteranëve dhe invalidëve të luftës së UÇK-së

Tragjedia në Malishevë: Përcillen në banesën e fundit tre anëtarët e familjes Berisha

Junior 06 dhe Vëllaznimi përballen në aktin e parë të finales U16

Restoranti në Landovicë në cak të hajnave, vjedhin para të gatshme

Aksidentohet rëndë një cisternë e naftës në dalje të Prizrenit – pamje

Nis rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.78 euro për litër

Lajmet e Fundit

