Malisheva pret Ballkanin, debuton “Profesori”

Malisheva do të jetë nikoqire e Ballkanit në kuadër të javës së 29-të të Albi Mall Superligës së Kosovës, në një përballje me peshë të madhe për të dy skuadrat.

Kjo ndeshje shënon edhe debutimin e trajnerit të ri të Malishevës, Bylbyl Sokoli, i njohur si “Profesori”, i cili merr drejtimin e skuadrës për pjesën e mbetur të sezonit, raporton PrizrenPress.

Malisheva vjen në këtë sfidë nga pozita e pestë në tabelë me 40 pikë, ndërsa Ballkani ndodhet në vendin e dytë me 49 pikë dhe mbetet në garë për kreun e tabelës, duke mos pasur hapësirë për gabime në këtë fazë të kampionatit.

Takimi zhvillohet në stadiumin “Liman Gegaj” në Malishevë, me fillim nga ora 15:00, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe mbështetje e madhe nga tifozët vendas./PrizrenPress.com/

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Tre persona kanë humbur jetën tragjikisht sot në një banesë në lagjen “Mirdita” në Malishevë. Sipas informacioneve të para, viktimat janë një baba dhe...
Tragjedia në Malishevë, sot ditë zie dhe pezullim i mësimit në shkollën e dy nxënësve

Shkolla “Ibrahim Mazreku” në Malishevë e ka shpallur të premten ditë zie, pas humbjes tragjike të jetës së dy nxënësve dhe babait të tyre. Të...

