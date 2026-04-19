Junior 06 dominon finalen e parë U16, shkatërron Vëllaznimin në Prizren

Në palestrën sportive “Sezai Surroi” në Prizren është zhvilluar finalja e parë e Play Off-it për kategorinë U16 në konkurrencën e vajzave (Perëndim), ku Junior 06 Moni Bau ka shënuar fitore bindëse ndaj Vëllaznimit me rezultat të thellë 108:24.

Skuadra prizrenase dominoi nga fillimi deri në fund të takimit, duke mos i lënë hapësirë kundërshtarit dhe duke e mbyllur ndeshjen me një diferencë të madhe pikësh.

Me këtë fitore, Junior 06 Moni Bau bën hapin e parë të rëndësishëm drejt titullit kampion në këtë seri finale./PrizrenPress.com/

