20.2 C
Prizren
E diel, 19 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Liria fiton në shtëpi dhe ngjitet në vendin e tretë

By admin

Liria ka marrë një fitore të rëndësishme para tifozëve të saj, duke mposhtur Ramiz Sadikun me rezultat 2:1 në kuadër të Ligës së Parë.

Golave për skuadrën prizrenase i kontribuan Dijar Nikqi dhe Liridon Fetahaj, që siguruan tri pikë të mëdha në garën për kreun, raporton PrizrenPress.

Me këtë triumf, Liria ngjitet në pozitën e tretë me 59 pikë, duke hyrë në zonën që siguron ngjitjen direkte në Superligë dhe duke e bërë edhe më të zjarrtë garën në krye të tabelës.

Në anën tjetër, Ramiz Sadiku mbetet në mesin e renditjes, pa arritur të marrë pikë në këtë përballje.

Gara për Superligë vazhdon të mbetet e hapur, me diferenca minimale mes skuadrave kryesuese./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne