Nis epoka e “Profesorit” me fitore spektakolare, Malisheva mposht Ballkanin

Malisheva ka shënuar një fitore të madhe ndaj Ballkanit, duke triumfuar me rezultat 4-2 në një përballje spektakolare dhe plot emocione.
Ndeshja shënoi edhe debutimin e trajnerit Bylbyl Sokoli, i njohur si “Profesori”, i cili e nisi aventurën e tij në krye të skuadrës me një sukses të rëndësishëm, raporton PrizrenPress.
Pas një loje të luftuar, Malisheva reagoi fuqishëm dhe arriti përmbysjen me paraqitje mbresëlënëse. Brruti ishte protagonist me dy gola (‘57 dhe ‘82), ndërsa në listën e golashënuesve u regjistruan edhe Diatta (‘60) dhe Xhylani (‘93).
Në anën tjetër, për Ballkanin realizuan Giovanni (‘75) dhe Kryeziu (‘87), por nuk arritën të ndryshojnë fatin e ndeshjes.
Kjo fitore konfirmon një nisje të fuqishme të Malishevës nën drejtimin e “Profesorit”, duke rritur optimizmin për vazhdimësinë e sezonit./PrizrenPress.com/