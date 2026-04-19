Peja 03 barazon serinë ndaj Bashkimit, tani gjithçka vendoset në finalen e shtatë

Peja 03 ka shënuar fitore të rëndësishme ndaj Bashkimit me rezultat 65:60, në finalen e gjashtë të Play-Off-it në Superligën e Kosovës për femra, të zhvilluar në Prizren në palestrën “Sezai Surroi”.

Me këtë triumf, seria finale është barazuar në 3:3, duke e çuar garën për titull kampion në ndeshjen e shtatë dhe vendimtare të sezonit, raporton PrizrenPress.

Takimi ishte i luftuar dhe me intensitet të lartë nga fillimi deri në fund, me të dyja skuadrat që dhanë maksimumin në parket. Në momentet vendimtare, Peja 03 u tregua më e qetë dhe më e saktë, duke arritur të mbajë epërsinë dhe ta mbyllë ndeshjen në favor të saj.

Tani gjithçka vendoset në finalen e madhe, ku njëra prej këtyre dy skuadrave do të shpallet kampione e Kosovës për femra./PrizrenPress.com/

Previous article
P.C Prizreni reagon ashpër ndaj vendimit të FBK-së për dënimin e kapitenit

Më Shumë

Lajme

Banorët e Sallagrazhdës në Suharekë kërkojnë ndërhyrje urgjente për rrugën “Tre Dëshmorët e Tivarit”

Banorët e fshatit Sallagrazhdë, në Komunën e Suharekës, kanë shprehur shqetësimin e tyre për gjendjen e rënduar të rrugës “Tre Dëshmorët e Tivarit”, duke...
Lajme

Rasti tragjik në Malishevë, Haxhiu ngushëllon familjen Berisha

Tre persona kanë humbur jetën tragjikisht sot në një banesë në lagjen “Mirdita” në Malishevë. Sipas informacioneve të para, viktimat janë një baba dhe...

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Muzeu i Hidroelektranës në Prizren bëhet funksional, hap dyert për publikun

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Drini i Bardhë udhëton në Kaçanik për sfidën ndaj Lepencit

Ngjarja tragjike me tre viktima në Malishevë, Kastrati ngushëllon familjen Berisha: Presim sa më shpejt të zbardhen shkaqet

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Nisin vizitat sistematike shëndetësore në shkollat e Suharekës

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Pasi mori urim nga Eto’o, Muriqi: Nuk e prisja, jam i lumtur dhe krenar

Qentë endacakë “pushtojnë” hyrjen e Spitalit të Prizrenit

Bashkimi kërkon titullin në Pejë, vetëm një fitore larg kurorës

Aksident në Suharekë, lëndohet rëndë 9 vjeçari

Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

