Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Kjo ndodhi pasi Irani tha të shtunën se po e mbyllte përsëri Ngushticën e Hormuzit për anijet tregtare dhe se çdo anije që i afrohet asaj do të jetë në shënjestër, shkruan BBC.

Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 4.74% në 94.66 dollarë (70.11 paund) për fuçi, ndërsa çmimi i naftës West Texas Intermediate ishte 5.6% më i lartë në 88.55 dollarë.

Tregjet e energjisë kanë parë luhatje të mëdha që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt dhe Teherani u përgjigj me kërcënime për të synuar anijet në ngushticë, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë.

Marketing

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

