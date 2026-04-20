Çmimet e naftës rriten pasi Trump thotë se një anije iraniane është konfiskuar

Kjo ndodhi pasi Irani tha të shtunën se po e mbyllte përsëri Ngushticën e Hormuzit për anijet tregtare dhe se çdo anije që i afrohet asaj do të jetë në shënjestër, shkruan BBC.
Kontratat e ardhshme të naftës së papërpunuar Brent u rritën me 4.74% në 94.66 dollarë (70.11 paund) për fuçi, ndërsa çmimi i naftës West Texas Intermediate ishte 5.6% më i lartë në 88.55 dollarë.
Tregjet e energjisë kanë parë luhatje të mëdha që kur SHBA-të dhe Izraeli sulmuan Iranin më 28 shkurt dhe Teherani u përgjigj me kërcënime për të synuar anijet në ngushticë, përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm (LNG) në botë.
