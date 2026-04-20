18.3 C
Prizren
E hënë, 20 Prill, 2026
type here...

FokusKulture

Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës shkëlqen në Prizren

By admin

Të shtunën, më 18 prill 2026, në Autostrada Hangar, Ansambli Vokal i Filharmonisë së Kosovës, nën drejtimin e Rafet Rudit, u paraqit me një koncert të jashtëzakonshëm, duke sjellë një program të pasur me vepra nga repertori vendor dhe ndërkombëtar.

Ky koncert u mirëprit ngrohtësisht nga publiku
Prizrenas, si një hap i rëndësishëm drejt prezantimit të radhës në Krakow.

Në kuadër të bashkëpunimit ndërmjet Filharmonisë së Kosovës dhe Filharmonisë së Krakovit, Ansambli Vokal do të performojë në sallën e Filharmonisë së Krakovës, duke përfaqësuar Kosovën në një nga skenat më të rëndësishme muzikore në Poloni.

Ky bashkëpunim shënon një tjetër hap të rëndësishëm në forcimin e lidhjeve kulturore ndërkombëtare dhe në promovimin e artit dhe muzikës së Kosovës në arenën evropiane./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne