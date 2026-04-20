Suhareka Boys fitues në Alley Oop-in e radhës

By admin

Gara e radhës në Alley Oop është mbajtur të dielën në Suharekë.

Në këtë garë shumë interesante kanë marrë pjesë shtatë ekipe, duke dhuruar spektakël të basketbollit 3×3.

Pas sfidave shumë interesante në grupe, e më pas në dy gjysmëfinale, në finale janë përballur Suhareka Boys dhe Team 04, raporton PrizrenPress.

Në një super finale, Suhareka Boys ka fituar me shifrat 14:12.

Suhareka Boys do të luajë në superfinalen që do të zhvillohet në Prishtinë, ku do të marrin pjesë kampionët e të gjitha qyteteve.

Ky projekt ishte në partneritet me FIBA Evropën, derisa qëllimi është të masivizojë basketbollin 3×3 në të gjithë Kosovën.

Ky është edicioni i dytë i kësaj gare./PrizrenPress.com/

Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar
Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

