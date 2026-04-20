Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit është hapur një folezë e re për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, në kuadër të përpjekjeve për zgjerimin e hapësirave të edukimit të hershëm.

Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se kjo hapësirë synon të krijojë kushte më të mira për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve.

“Sot me shumë gëzim dhe krenari hapëm dyert e folezës së re të edukimit dhe argëtimit për fëmijët në lagjen e Ortakollit. Çdo ditë po kujdesemi për të krijuar hapësira të reja, ku fëmijët tanë do të rriten, mësojnë dhe luajnë me dashuri, kujdes dhe përkushtim”, ka njoftuar ajo.

Sipas saj, krijimi i hapësirave të tilla mbetet një nga prioritetet kryesore për avancimin e edukimit cilësor që në moshë të hershme./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

