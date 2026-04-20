Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit është hapur një folezë e re për edukimin dhe argëtimin e fëmijëve, në kuadër të përpjekjeve për zgjerimin e hapësirave të edukimit të hershëm.
Drejtoresha e Drejtorisë Komunale të Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, ka bërë të ditur se kjo hapësirë synon të krijojë kushte më të mira për zhvillimin dhe mirëqenien e fëmijëve.
“Sot me shumë gëzim dhe krenari hapëm dyert e folezës së re të edukimit dhe argëtimit për fëmijët në lagjen e Ortakollit. Çdo ditë po kujdesemi për të krijuar hapësira të reja, ku fëmijët tanë do të rriten, mësojnë dhe luajnë me dashuri, kujdes dhe përkushtim”, ka njoftuar ajo.
Sipas saj, krijimi i hapësirave të tilla mbetet një nga prioritetet kryesore për avancimin e edukimit cilësor që në moshë të hershme./PrizrenPress.com/