P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë

Proton Cable Prizreni nuk ka arritur të sigurojë ngjitjen në ProCredit Superligë, pasi është mposhtur në serinë finale nga Drita.

Skuadra prizrenase u ndal në hapin e fundit të sezonit, duke humbur edhe ndeshjen e dytë finale në Gjilan me rezultat të ngushtë 92:91, çka bëri që seria të mbyllet 2:0 në favor të Dritës, raporton PrizrenPress.

Pavarësisht paraqitjeve të mira gjatë sezonit dhe “Play-off”-it, Prizreni nuk arriti të konkretizojë objektivin kryesor, duke mbetur edhe për një edicion në Ligën e Parë.

Ndërkohë, KB Drita feston rikthimin në elitën e basketbollit kosovar, pas një finaleje të fortë dhe të luftuar deri në fund./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

