E martë, 21 Prill, 2026
OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK) distancohet nga veprimet e ndërmarra nga dega e saj në Has, lidhur me largimin e pllakës përkujtimore të vendosur ditë më parë në fshatin Goden nga ish-Komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së, z. Azem Syla.

Theksojmë se kjo pllakë përkujtimore nuk është vendosur nga strukturat e OVL-UÇK-së. Rrjedhimisht, organizata nuk ka pasur asnjë kompetencë institucionale për ndërhyrje apo për largimin e saj. Çdo veprim i tillë është ndërmarrë jashtë qëndrimeve dhe vendimmarrjes së OVL-UÇK-së në nivel qendror.

OVL-UÇK mbetet e përkushtuar në ruajtjen e dinjitetit të luftës sonë çlirimtare dhe në respektimin e procedurave institucionale për çdo çështje që lidhet me përkujtimin dhe nderimin e saj.

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

