10.2 C
Prizren
E martë, 21 Prill, 2026
type here...

FokusSiguri

Ngjarje e rëndë në Mushtisht të Suharekës: Vdes 48-vjeçari, dyshohet se u ngufat nga ushqimi

By admin

Ka vdekur sot një 48-vjeçar nga fshati Mushtisht i Suharekës.

Ai u dërgua pa shenja jete në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Suharekë, rreth orës 12:20.

Sipas mjekut kujdestar, dyshohet se B.H vdiq si pasojë e bllokimit të rrugëve të frymëmarrjes nga ushqimi.

Rastin për Klankosova.tv e ka konfirmuar edhe Policia.

“Vdekja është konfirmuar në ora 12:20. Nga të dhënat fillestare, viktima ishte duke ngrënë në shtëpinë e tij kur i është përkeqësuar gjendja dhe ka humbur vetëdijen. Familjarët kanë tentuar t’i japin ndihmën e parë dhe e kanë dërguar në QKMF. Me urdhër të prokurorit, trupi është dërguar në IML për obduksion. Rasti është në hetime”, deklaruan nga Policia.

Previous article
OVL-UÇK distancohet nga veprimet e degës në Has
Next article
Të gjitha rrugët e Prizrenit çojnë në “Sezai Surroi” të mërkurën

Më Shumë

Fokus

Driton Selmanaj reagon me një foto pasi u la jashtë Kryesisë së LDK-së

Ish-kandidati i LDK-së për kryetar të Prizrenit, Driton Selmanaj, ka reaguar me një foto në Facebook pasi partia më e vjetër në vend nxori...
Sport

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

Në kuadër të “Play-off”-it të ProCredit Superligës, në mesjavë zhvillohet ndeshja e dytë çerekfinale ndërmjet Pejës dhe Golden Eagle Yllit. Kjo përballje konsiderohet si derbi i...

Parashikimi javor i motit: E hënë me diell, nga e marta reshje shiu në gjithë vendin

Alokohen pensionet për muajin prill, përfitojnë mbi 286 mijë qytetarë

Nafta 1.74 € e benzina 1.42 €, publikohen çmimet e derivateve për sot

Aksioni i pastrimit ka vazhduar në Shkozë me fokus ndërgjegjësimin qytetar

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Peja barazon serinë, gjithçka vendoset në Suharekë

Hapet një folezë e re për edukimin e fëmijëve në lagjen “Ortakoll” të Prizrenit

Prizreni përkujton Alush Kryeziun – 34 vite nga rënia heroike

Hapet thirrja për aplikim për “Data Science Bootcamp”, i përkrahur nga Komuna e Prizrenit

P.C Prizreni mbetet në Ligën e Parë

Tre të vdekur në Malishevë, dyshohet se u asfiksuan

Defekt në rrjetin kryesor, ndërpritet furnizimi me ujë në disa zona të Rahovecit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne