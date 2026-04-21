Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka bërë të ditur se po vazhdon aktivitetet në terren për parandalimin e hedhjes së mbeturinave në hapësira publike, duke theksuar se bashkëpunimi i qytetarëve po jep rezultate konkrete.
Sipas drejtorit të Inspektoratit, Jakup Gashi, raportimet e qytetarëve kanë ndihmuar në identifikimin dhe ndëshkimin e rasteve të ndotjes së ambientit.
Së fundmi, një qytetar nga Llapçeva është gjobitur me 200 euro, pasi kishte hedhur mbeturina në një hapësirë publike në fshatin Dragobil.
“Inspektorati Komunal falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe mbetet i përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e një ambienti të pastër për të gjithë”, ka deklaruar Gashi.
Ai theksoi se institucionet komunale do të vazhdojnë me zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për mbrojtjen e ambientit, duke paralajmëruar masa të vazhdueshme dhe të rrepta ndaj kësaj dukurie.
Sipas tij, hedhja e mbeturinave në hapësira publike mbetet një shqetësim serioz, ndaj kërkohet angazhim i përbashkët për ruajtjen e mjedisit.
