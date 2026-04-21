Inspektorati i Malishevës intensifikon aksionet kundër hedhjes së mbeturinave, shqiptohet gjobë 200 euro

By admin

Drejtoria e Inspektoratit në Komunën e Malishevës ka bërë të ditur se po vazhdon aktivitetet në terren për parandalimin e hedhjes së mbeturinave në hapësira publike, duke theksuar se bashkëpunimi i qytetarëve po jep rezultate konkrete.

Sipas drejtorit të Inspektoratit, Jakup Gashi, raportimet e qytetarëve kanë ndihmuar në identifikimin dhe ndëshkimin e rasteve të ndotjes së ambientit.

Së fundmi, një qytetar nga Llapçeva është gjobitur me 200 euro, pasi kishte hedhur mbeturina në një hapësirë publike në fshatin Dragobil.

“Inspektorati Komunal falënderon qytetarët për bashkëpunimin dhe mbetet i përkushtuar në zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e një ambienti të pastër për të gjithë”, ka deklaruar Gashi.

Ai theksoi se institucionet komunale do të vazhdojnë me zbatimin e ligjeve dhe rregulloreve për mbrojtjen e ambientit, duke paralajmëruar masa të vazhdueshme dhe të rrepta ndaj kësaj dukurie.

Sipas tij, hedhja e mbeturinave në hapësira publike mbetet një shqetësim serioz, ndaj kërkohet angazhim i përbashkët për ruajtjen e mjedisit.

Sport

Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Xhudisti kosovar, Akil Gjakova, është renditur në vendin e pestë në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, pas një serie...
Fokus

Aktivitet ndërgjegjësues për trashëgiminë kulturore në Hamamin e Gazi Mehmet Pashës në Prizren

Me rastin e shënimit të Ditës Ndërkombëtare të Monumenteve dhe Lokaliteteve, Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore (QRTK) në Prizren do të organizojë një aktivitet...

Aksion për lirimin e hapësirave publike në Prizren, paralajmërohen masa ndëshkuese

Përballja verdhezi në Pejë: ‘Karagaçi’, arena e gjigantëve sonte

45 aksidente trafiku në 24 orët e fundit dhe 2831 tiketa të shqiptuara

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi për praktikantë me pagesë në Komunën e Rahovecit

Dyshimet për bombolë gazi bien poshtë, vijojnë hetimet për tragjedinë në Malishevë

Liria fiton në shtëpi dhe ngjitet në vendin e tretë

Përkeqësohet gjendja shëndetësore e Liridon Rexhës, familja kërkon mbështetje financiare

Hasi në një mjet të pashpërthyer në Drenoc të Malishevës, njësitet e FSK-së e shpërthejnë në mënyrë të sigurt

Latifi mbledh drejtorët, diskuton ecurinë e punëve dhe prioritetet komunale

Përkujtohet heroi Ismajl Kryeziu në Prizren

“Jam Mysliman”, edhe në duart e prizrenasve

Vazhdon rënia e çmimit të naftës, maksimalja e sotme 1.74 euro për litër

Përkujtohen me nderime dëshmorët Visar Hoti dhe Safet Latifi

Aksion në Rahovec/ Policia fillon lirimin e trotuareve dhe hapësirave publike

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

