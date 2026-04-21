Në Bukosh përkujtohen dëshmorët e fshatit

Në fshatin Bukosh të Suharekës janë përkujtuar dëshmorët e rënë për lirinë e vendit, në një aktivitet ku morën pjesë përfaqësues institucionalë dhe qytetarë.
Kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, ka bërë të ditur se në këtë përvjetor u nderua sakrifica e të rënëve.
“Sot i nderuam dëshmorët e fshatit Bukosh. E përjetshme qoftë lavdia e tyre”, ka deklaruar Muharremaj.
Në këtë përkujtim u theksua se sakrifica e dëshmorëve mbetet themel i lirisë dhe obligim për t’u kujtuar ndër breza./PrizrenPress.com/