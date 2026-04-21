Besmire Bytyçi zgjidhet në krye të Aleancës së Gruas në Rahovec

By admin

Në një proces zgjedhor të karakterizuar nga fryma demokratike dhe pjesëmarrja aktive, është mbajtur kuvendi i Aleancës së Gruas në Rahovec, ku u zgjodh kryesia e re e kësaj strukture.

Në këtë kuvend, kryetare e Aleancës së Gruas në Rahovec është zgjedhur Besmire Bytyçi, juriste me profesion, aktualisht në mandatin e saj të dytë si drejtoreshë dhe me përvojë të mëhershme si asambliste. Nënkryetare janë zgjedhur Nora Boshnjaku dhe Saranda Sallteku, ndërsa sekretare Flutura Beqiri.

“Besmiren e përgëzoj për besimin e marrë dhe i uroj suksese në këtë detyrë me përgjegjësi të lartë. Jam i bindur se me profesionalizmin dhe përkushtimin e saj do të kontribuojë në forcimin e rolit të gruas dhe në avancimin e mëtejshëm të organizimit të Aleancës së Gruas në Rahovec”, ka deklaruar kryetari i AAK-së në Rahovec, Smajl Latifi.

Ai ka shprehur gjithashtu mbështetjen për fuqizimin e rolit të gruas në shoqëri.

“Shpreh gatishmërinë time të plotë për mbështetje në çdo iniciativë që fuqizon gratë në përfaqësim, vendimmarrje dhe në jetën shoqërore”, theksoi Laifti./PrizrenPress.com/

