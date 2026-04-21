Vajzat e Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës shpallen kampione republikane

Ekipi i vajzave të Gjimnazit “Jeta e Re” të Suharekës është shpallur kampion republikan në kuadër të gjimnaziadës “Peja 2026”, duke arritur një sukses të jashtëzakonshëm në konkurrencë me shkollat më të mira nga e gjithë Kosova.

Gara u organizua nga Federata e Sportit Shkollor e Kosovës dhe u zhvillua në qytetin e Pejës, ku nxënëset nga Suhareka u dalluan me performancë të lartë dhe rezultate mbresëlënëse.

“Në kuadër të gjimnaziadës ‘Peja 2026’, ekipi i vajzave të Gjimnazit ‘Jeta e Re’ arriti sukses të jashtëzakonshëm duke u shpallur kampion republikan”, ka njoftuar kryetari i Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj.

Ai shtoi se “Suhareka vazhdon me sukses traditën, duke mbajtur me krenari epitetin si qytet i kampionëve”./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com.

